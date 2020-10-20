Азербайджан взял под контроль еще 24 села и город в Нагорном Карабахе – Алиев

Баку продолжает наступление в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные взяли под контроль еще 25 населенных пунктов.
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, речь идет о продвижении азербайджанских войск в четырех районах:
- Физулинский район. Села Дерд Чинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гарга Базар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы,
- Джабраильский район. Села Сафарша, Хасангайды, Фюганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Йарахмедлы Джабраильского района.
- Ходжавендский район. Села Агджакенд, Мюлкюдере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Венг.
- Зангиланский район. Села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан, Муганлы.
Также взят под контроль город Зангилан.
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Таким образом, с 27 сентября в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта ВС Азербайджана взяли под контроль 99 населенных пунктов, включая три города – Джабраил, Физули и Зангилан, а также заняли ряд стратегических высот.
Тем временем пресс-секреатрь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что "на южном направлении – Худаферинское водохранилище – противник отступает, неся большие потери".
Напомним, Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.
Ранее Армянские военные показали сбитые беспилотники Азербайджана:
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