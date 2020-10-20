Азербайджан взял под контроль еще 24 села и город в Нагорном Карабахе – Алиев

Баку контролирует уже почти сто населенных пунктов в регионе

Баку продолжает наступление в Нагорном Карабахе. Азербайджанские военные взяли под контроль еще 25 населенных пунктов.

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Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, речь идет о продвижении азербайджанских войск в четырех районах:

Физулинский район . Села Дерд Чинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гарга Базар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы,

. Села Дерд Чинар, Кюрдлер, Йухары Абдуррахманлы, Гарга Базар, Ашагы Вейселли, Йухары Айбасанлы, Джабраильский район . Села Сафарша, Хасангайды, Фюганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Йарахмедлы Джабраильского района.

. Села Сафарша, Хасангайды, Фюганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Йарахмедлы Джабраильского района. Ходжавендский район . Села Агджакенд, Мюлкюдере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Венг.

. Села Агджакенд, Мюлкюдере, Дашбашы, Гюнешли (Норашен), Венг. Зангиланский район. Села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан, Муганлы.

Также взят под контроль город Зангилан.

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Таким образом, с 27 сентября в ходе боев в зоне нагорно-карабахского конфликта ВС Азербайджана взяли под контроль 99 населенных пунктов, включая три города – Джабраил, Физули и Зангилан, а также заняли ряд стратегических высот.

Тем временем пресс-секреатрь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что "на южном направлении – Худаферинское водохранилище – противник отступает, неся большие потери".

Напомним, Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.

Ранее Армянские военные показали сбитые беспилотники Азербайджана:

Сбитый беспилотник ВС Азербайджана. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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