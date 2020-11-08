Азербайджан взял под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Армения ответила

Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

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Об этом сообщает Report.

Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша. А жители Баку вышли на улицы города, чтобы праздновать освобождение Шуши.

Город Шуша является вторым по величине карабахский город, который является стратегически важным.

Фото: minval.az

Он по сути является пригородом Степанакерта.

Фото: minval.az

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Через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

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В то же время, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города.

"Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии", – cообщил Ованнисян.

Напомним, 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль город Физули, а также ряд других населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готов остановить войну в Нагорном Карабахе при одном условии.

Конфликт в Нагорном Карабахе. Источник mod.gov.az

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