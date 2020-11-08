Азербайджан взял под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. Армения ответила

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Report.
Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша. А жители Баку вышли на улицы города, чтобы праздновать освобождение Шуши.
Город Шуша является вторым по величине карабахский город, который является стратегически важным.
Он по сути является пригородом Степанакерта.
Через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.
В то же время, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города.
"Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии", – cообщил Ованнисян.
Напомним, 15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны взяла под контроль город Физули, а также ряд других населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что Азербайджан готов остановить войну в Нагорном Карабахе при одном условии.
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