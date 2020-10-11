Азербайджан заявил о погибшем после начала перемирия гражданском

Азербайджан снова обвинил Армению в обстреле

В Азербайджане заявили, что в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов вечером в субботу, 10 октября, погиб мирный житель.

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Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана в Facebook.

Согласно сообщению, армянская сторона около 19 часов обстреляла села Чаменлы и Зангишали Агдамского района Азербайджана, в результате чего погиб житель Чаменлы Гюндуз Гусейнов 1974 года рождения.

В Генпрокуратуре заявили, что возбудили уголовное дело по трем статьям азербайджанского уголовного кодекса (Агрессивная война, Нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта и Умышленное убийство преступной организацией).

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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Мы также сообщали, что Армения впервые озвучила боевые потери со своей стороне – с начала боевых действий – 13 дней – армянская сторона потеряла 404 военнослужащих.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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