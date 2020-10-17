Українська
$ 28,34
33,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении – есть жертвы

17 октября, 02:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Погибли пять человек, еще десятки ранены

Вечером 16 октября в Азербайджане обстреляли город Гянджа.

Реклама

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

По его словам, количество убитых в результате ракетного обстрела Гянджи достигло шести. Число раненых – 35. Спасение мирных жителей от обломков разрушений продолжается силами экстренных служб.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что через 13 часов после установления гуманитарного перемирия второй по величине город страны Гянджа претерпел от ракетного обстрела со стороны Армении.

В то же время пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с Армении.

В тренде
В Кыргызстане назначен и.о. президента: его сторонники устроили пляски (видео)
Реклама

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Также мы писали о том, что в Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять