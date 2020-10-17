Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении – есть жертвы

Погибли пять человек, еще десятки ранены

Вечером 16 октября в Азербайджане обстреляли город Гянджа.

Реклама

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в Twitter.

По его словам, количество убитых в результате ракетного обстрела Гянджи достигло шести. Число раненых – 35. Спасение мирных жителей от обломков разрушений продолжается силами экстренных служб.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что через 13 часов после установления гуманитарного перемирия второй по величине город страны Гянджа претерпел от ракетного обстрела со стороны Армении.

В то же время пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах по Азербайджану с Армении.

Реклама

Фото: Хикмет Гаджиев/Twitter

Также мы писали о том, что в Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама