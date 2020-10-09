Азербайджан заявил об "исторической победе" в Нагорном Карабахе: армяне ответили

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о новых победах азербайджанских военных в боях за Нагорный Карабах. По его словам "освобождение поселка Гадрут и ряда сел является исторической победой".
Об этом Алиев заявил в обращении к народу, сообщает агентство APA.
Он добавил, что план военной операции выполняется полностью, "Азербайджанская Армия имеет полное преимущество, как в материально-техническом оснащении, так и в боевой подготовке".
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В то же время "власти Нагорного Карабаха" опровергли заявление Алиева о Гадруте, сообщает Armenian unified infocenter.
В Минобороны Армении утверждают, что поселок находится под контролем армян.
Ранее сообщалось, что Армения готова начать мирные переговоры по Нагорному Карабаху.
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