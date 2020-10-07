Азербайджан изменил тактику наступления в Нагорном Карабахе – Армения

Азербайджанские военные используют новую тактику для прорыва южной части фронта в Нагорном Карабахе. Они провоцируют противника на обстрелы, которые могут затронуть территорию Ирана.
Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян
По его словам, азербайджанские подразделения собираются большими группами непосредственно вдоль границы Нагорного Карабаха и Ирана (вдоль реки Аракс) и, "фактически укрываясь посредством этой границы, пытаются продвинуться вперед".
В Минобороны Азербайджана это заявление армянской стороны пока не комментировали.
Ранее в Армении заявили, что Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе.
Напомним, Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.
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