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Азербайджан изменил тактику наступления в Нагорном Карабахе – Армения

7 октября, 09:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Ереване заявили, что азербайджанские военные используют для прикрытия границу с Ираном

Азербайджанские военные используют новую тактику для прорыва южной части фронта в Нагорном Карабахе. Они провоцируют противника на обстрелы, которые могут затронуть территорию Ирана.

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Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян

По его словам, азербайджанские подразделения собираются большими группами непосредственно вдоль границы Нагорного Карабаха и Ирана (вдоль реки Аракс) и, "фактически укрываясь посредством этой границы, пытаются продвинуться вперед".

В Минобороны Азербайджана это заявление армянской стороны пока не комментировали.

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Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

Ранее в Армении заявили, что Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе.

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Напомним, Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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