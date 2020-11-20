Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район

Агдам — азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой

Военнослужащие ВС Азербайджана вошли в город Агдам в соответствии с подписанным ранее трехсторонним соглашением по Карабаху.

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Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с принятием президентами Армении, РФ и Азербайджана трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху наступает конец конфликта в регионе.

Алиев сообщил, что до 20 ноября Агдамский район должен быть возвращен под контроль Азербайджана.

Агдам – азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. С 1993 года он находился под контролем вооруженных сил НКР.

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Ранее пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что Анкара и Москва вместе будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией в спорном районе Нагорного Карабаха.

Напомним, в Кремле объяснили, имеет ли Путин право вводить миротворцев в Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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