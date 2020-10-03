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Азербайджанские военные заняли еще несколько сел в Нагорном Карабахе (видео)

3 октября, 22:30

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент Алиев заявил об освобождении семи населенных пунктов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

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Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия освободила село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей и Гуджаг Джебраильского района, село Ашагы Абдурахманлы Физулинского района", – рассказал Алиев.

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Напомним, ранее президент Азербайджана сообщил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли в село Мадагиз в Нагорном Карабахе, после чего ему "вернули историческое название".

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановленоармянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении
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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война село нагорный карабах
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