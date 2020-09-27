Баку: Азербайджанские военные заняли несколько сел в Нагорном Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о получении контроля над семью селами

Вооруженные силы Азербайджана в ходе операции в районе Нагорного Карабаха взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

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"В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены", – сказал Эйвазов во время брифинга 27 сентября.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совета Безопасности заявил о получении контроля над семью селами.

Он добавил, что подразделения азербайджанской армии "уничтожили ряд постов оккупантов", а также "взяты под контроль несколько высот".

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В свою очередь в пресс-службе Минобороны Армении заявили, что военнослужащие уничтожили 4 вертолета противника, около 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты. А заявление Баку об "освобождении" сел назвали "очередной провокацией азербайджанской пропаганды".

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Ранее мы сообщали, что Украина обратилась к Армении и Азербайджану.

Также напомним, Армения объявила военное положение и срочную мобилизацию.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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