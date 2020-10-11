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Азербайджанский город подвергся ракетному обстрелу: видео разрушений

11 октября, 15:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Один из многоквартирных домов полностью разрушен

Несмотря на перемирие в Нагорном Карабахе, Азербайджан и Армения снова стреляют. Минувшей ночью особенно сильно пострадал азербайджанский город Гянджа, некоторые его здания полностью разрушены.

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Как сообщили в Минобороны Азербайджана, армянские Вооруженные силы совершили ракетный и артиллерийский обстрел города и ряда сел на линии фронта.

В результате обстрелов есть многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

А тем временем этой ночью в зоне конфликта продолжились военные столкновения. Азербайджан заявил о ракетном ударе со стороны Армении – погибли несколько мирных жителей, около 30 получили ранения. А вот Ереван назвал это провокацией и ложью. Также стало известно о больших потерях Азербайджана и Армении за минувшую ночь.

Видео, как Азербайджан уничтожает силы Армении:

Видео: facebook.com/wwwmodgovaz

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан нагорный карабах

Источник: Сегодня

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