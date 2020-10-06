Баку пригрозил Еревану ответным ударом в случае применения "Искандеров"

Азербайджан обеспокоен, что армия Армении может наносить удары во всей территории страны

В Министерстве обороны Азербайджана прошло специальное совещание, на котором шла речь о противодействии ударам со стороны Армении, нанесенным с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Реклама

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

Глава ведомства генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что в случае применения противником "Искандеров", будут предприняты адекватные ответные действия, и приказал армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой.

Минобороны Армении в Facebook опровергло сообщения Баку об обстрелах, заявив, что таким образом азербайджанская пропаганда якобы пытается отвлечь внимание своего общества от многочисленных потерь, публикуя и распространяя ложные сведения и фотографии, и рассказывая о ракетных ударах по энергоблокам Мингечаура.

В тренде Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН назвали число жертв и пострадавших

Единый инфоценрт Армении

Российский ОТРК "Искандер" применяется для уничтожения систем ПВО и ПРО, командных пунктов и узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах, складов и мостов, скопления войск и техники противника, и других важнейших объектов на дальностях до 500 км. может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Реклама

Напомним, в ООН назвали число жертв и пострадавших во время вооруженного конфликт в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что "Азербайджанские авиалинии" направили уведомление всем крупным авиаперевозчикам об изменении их маршрута в воздушном пространстве Азербайджана из-за "неминуемой ракетной угрозы со стороны Армении".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама