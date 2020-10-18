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Баку пригрозил обострением в Нагорном Карабахе, а Ереван показал кадры с фронта

18 октября, 12:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новое перемирие в регионе пока работает лишь на бумаге

Азербайджан вновь заявил, что армянские военные несколько раз нарушили новое перемирие в Нагорном Карабахе. В Баку пригрозили Еревану новой эскалацией конфликта в регионе, если подобные действия будут продолжаться.

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Об этом говорится в заявлении Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как отметили в МИД страны, Азербайджан "оставляет за собой право на ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций".

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Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия.

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А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян обнародовала видео, "как азербайджанские войска, грубо нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, предпринимали атаку в направлении армянских позиций".

Нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

Первое перемирие в нынешнем противостоянии за Нагорный Карабах было объявлено 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

Второе перемирие вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако уже и Баку, и Ереван заявили о нарушении режима прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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