Баку признал уничтожение российского Ми-24 и готов выплатить компенсацию

Российский вертолет Ми-24 в Армении был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом азербайджанской армии.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В дипломатическом ведомстве заявили:
- полет вертолета проходил в непосредственной близости к границе, в то время как в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения;
- полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО;
- вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.
В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.
Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.
Баку выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим и заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации, говорится в сообщении МИДа.
Напомним, Ми-24 сопровождал автоколонну с 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) и подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.
Вертолет упал в горной местности, два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.
В сети появилось видео момента удара ракеты по российскому вертолету.
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