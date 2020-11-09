Баку признал уничтожение российского Ми-24 и готов выплатить компенсацию

Азербайджан приносит извинения и уверяет, что инцидент не был направлен против российской стороны

Российский вертолет Ми-24 в Армении был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом азербайджанской армии.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В дипломатическом ведомстве заявили:

полет вертолета проходил в непосредственной близости к границе, в то время как в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения;

полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО;

вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Реклама

Баку выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим и заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации, говорится в сообщении МИДа.

В тренде Жванецкого похоронят в Москве в понедельник

Напомним, Ми-24 сопровождал автоколонну с 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) и подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Вертолет упал в горной местности, два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

В сети появилось видео момента удара ракеты по российскому вертолету.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама