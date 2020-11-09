Українська
$ 28,14
33,42
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Баку признал уничтожение российского Ми-24 и готов выплатить компенсацию

9 ноября, 19:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Азербайджан приносит извинения и уверяет, что инцидент не был направлен против российской стороны

Российский вертолет Ми-24 в Армении был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом азербайджанской армии.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В дипломатическом ведомстве заявили:

  • полет вертолета проходил в непосредственной близости к границе, в то время как в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения;
  • полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО;
  • вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Реклама

Баку выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим и заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации, говорится в сообщении МИДа.

В тренде
Жванецкого похоронят в Москве в понедельник

Напомним, Ми-24 сопровождал автоколонну с 102-й российской военной базы рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской Автономной Республики (Республика Азербайджан) и подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

Вертолет упал в горной местности, два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

В сети появилось видео момента удара ракеты по российскому вертолету.

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Азербайджан Армения компенсации вертолет карабах извинения ми-24

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошел еще один день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять