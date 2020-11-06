Баку "уничтожил" армянского генерала, Ереван – сжег колонну бронетехники врага (видео)

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои на трассе, соединяющей Лачин и город-крепость Шуша, а также возле города Ходжавенд (арм. – Мартуни). Пока армии противоборствующих сторон наносят огневые удары друг по другу, пропагандисты в тылу сражаются за компьютерными клавиатурами.

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Так, азербайджанское издание Haqqin.az заявило со ссылкой на военные источники, что в ходе кровопролитных боев в Ходжавендском направлении фронта был ликвидирован генерал-майор Норайр Мирзоян, а с ним – двое сопровождавших его военнослужащих.

Как пишет издание, Мирзоян в чине полковника занимал пост "заместителя директора Службы национальной безопасности республики Арцах" и буквально несколько дней назад получил генеральские погоны.

Генерал-майор Норайр Мирзоян

Армянская пропаганда не стала опровергать сообщение Баку о смерти генерала, а в ответ показала видео из "ущелья ада", где была разгромлена колонна азербайджанской армии, попавшая в засаду в направлении Лачина (арм. – Бердзор). В ролике можно увидеть, что уничтожению подверглось большое количество живой силы и техники – бронеавтомобили, БМП, самоходки и танки.

Внимание, на видео присутствуют тела убитых:

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Любопытно, что последнюю неделю армянская сторона не публикует свои потери в войне за Нагорный Карабах, однако Объединенный армянский инфоцентр сообщает в Facebook, что с начала боевых действий азербайджанская армия якобы потеряла убитыми 7400 солдат, уничтожены более 250 беспилотников, более 40 боевых самолетов и вертолетов, а также около 740 танков и единиц другой бронетехники.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу.

Также сообщалось, что в Нагорном Карабахе был ранен "командующий армии" Джалал Арутюнян. Его заменили 22-летним Микаелом Арзуманяном. Однако спустя несколько дней выяснилось, что Арутюнян был уничтожен ударом с воздуха, когда беспилотник азербайджанской армии обстрелял автомобиль "командующего".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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