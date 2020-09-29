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Баку заявил о полном уничтожении армянского полка в Нагорном Карабахе

29 сентября, 10:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Уничтоженное подразделение дислоцировалось в Джебраильском районе

Азербайджанские военные заявили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе полностью уничтожили 3-й Мартунинский мотострелковый полк вооруженных сил Армении. Также убит начальник артиллерии 18-й мотострелковой дивизии армянской армии полковник Карен Бабаян.

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Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Уничтоженное подразделение дислоцировалось в Джебраильском районе.

По словам Вагифа Даргяхлы, командование армянской армии "обратилось ко всем с просьбой помочь с эвакуацией убитых и раненых".

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Также Минобороны Азербайджана обнародовало видео уничтожения двух танков противника.

Видео: Минобороны Азербайджана
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В Министерстве обороны Армении, в свою очередь, опровергли заявление Баку об уничтожении полка Мартуни. Как заявили в пресс-службе ведомства, все военные подразделения продолжают оставаться в строю и наносить удары по врагу.

Ранее Ереван обвинил Баку в ударе по воинской части на территории Армении.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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