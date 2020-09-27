BBC извинилась за карту Украины без Крыма в материале о крушении Ан-26

Ошибку заметили в украинском посольстве в Великобритании

Британская общенациональная телерадиовещательная организация BBC 26 сентября в материале о крушении самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом опубликовала карту Украины без Крыма.

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Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

"Трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была просто ошибка, которая будет исправлена в ближайшее время", – написали дипломаты.

Редакция BBC вскоре после этого сообщения удалила карту Украины без Крыма с сайта, извинившись за публикацию.

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"ИСПРАВЛЕНИЕ: более ранняя версия этой истории содержала неверную карту. Приносим извинения за ошибку", – появилась подпись внизу статьи.

Напомним, в школьном учебнике по английскому языку для 7-го класса эстонских школ разместили карту Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

Мы также сообщали, что популярное британское издание The Economist спустя два месяца после видеоролика с картой Украины без оккупированного Крыма, снова "подарило" его РФ.

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