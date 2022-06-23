Беларусь фактически находится в состоянии войны с Украиной – военный эксперт

Петр Черник рассказал, чего не имеет права допустить наша страна

Эксперт рассказал, какие удары по территории Украины возможны. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Беларусь сосредоточила на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях до семи батальонов – это около 3,5-4 тысяч солдат. В то же время сама Украина должна абсолютно серьезно относиться к возможному повторному удару со стороны Беларуси.

Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

Удар из Беларуси?

"Мы не имеем права допустить сейчас ловушку для себя и иллюзии, что противник не нападет, потому что он не нападет. Главное здесь то, что на самом деле Беларусь по факту находится в состоянии войны с Украиной. Тяжелые ракетные удары с помощью ракетных установок "Искандер" в первую очередь по западу Украины наносились с территории Беларуси – и не только из наземного, но и из воздушного положения. Стратегические бомбардировщики довольно часто совершали ракетные пуски как по Житомиру, так и по Винницкой области", – заявил он.

Также эксперт заявил, что возможен и сухопутный удар, к которому нужно также относиться серьезно.

"Но имею небольшой оптимизм под названием "естественные препятствия" – так называемые "Припятские болота". Сейчас лето, они мокрые – не представляю, как разворачивать большие танковые или механизированные подразделения, чтобы пройти волынские леса и "Припятские болота", – рассказал Петр Черник.

Также маловероятно, по его мнению, что эти удары будут нанесены по западу Украины, однако в сторону Киева – вполне возможно.

"Если они отважатся, то им не поздоровится. Станет ли труднее нам? Станет, но война экзистенциальная, цель Московии однозначна – уничтожить украинскую государственность. Или мы их, или они нас – никакой средней точки стояния не будет", – отметил эксперт.

Реклама

Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси. Также военный эксперт Олег Жданов рассказал об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину.