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Беларусь начала внезапную проверку армии и перемещение военной техники

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 18:58
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В стране начали перевозить большое количество танков по железной дороге
Беларусь перемещает военную технику
Беларусь перемещает военную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусская армия начала ранее необъявленную проверку своих Сил реагирования, планируя перемещение значительного количества военной техники. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством обороны Беларуси.

"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка Сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы подготовки, выхода в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что цель проверки — "оценка готовности и способности личного состава оперативно реагировать на возможную кризисную ситуацию".

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Воинские части и подразделения будут действовать в незнакомой местности в быстро меняющейся обстановке, говорится в заявлении.

Также Минобороны Беларуси опубликовало фотографии танков, которые перемещают на железнодорожных платформах "в рамках проверки".

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Опасность удара с территории Беларуси

Угроза ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины с территории Республики Беларусь остается реальной, заявил официальный представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает CNN.

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"Вооруженные силы Республики Беларусь усиливают отдельные подразделения на белорусско-украинской границе в Брестской и Гомельской областях. В дальнейшем не исключены демонстративно-провокационные действия вдоль государственной границы с Украиной", — добавил он.

По его словам, угроза со стороны Беларуси никогда не прекращалась.

"Как известно, сегодня российская армия использует территорию Республики Беларусь как плацдарм для наступления на Украину. Собственно, благодаря этому российские подразделения смогли так быстро появиться в пригородах столицы", — подчеркнул Мотузяник.

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