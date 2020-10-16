Беларусь объявила Тихановскую в международный розыск: стало известно, за что

На родине лидеру антиправительственных протестов грозит до пяти лет тюрьмы

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявлена в розыск в Беларуси и России за призывы к насильственному свержению конституционного строя на родине.

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Об этом сообщает TUT.by, ссылаясь на российские СМИ.

В Министерстве внутренних дел РФ объяснили, что Беларусь объявила Тихановскую в межгосударственный розыск за нарушение ч.3 ст.361 Уголовного кодекса страны (публичные призывы в СМИ или интернете к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя).

В случае ареста ей грозит до пяти лет ареста или лишения свободы.

Напомним, о том, что Тихановскую объявили в розыске в России, стало известно в начале этого месяца. Сама она утверждает, что ни о каком открытом в отношении себя уголовном деле не слышала, поскольку у нее слишком насыщенный график.

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Как мы уже писали, на этой неделе Светлана Тихановская выдвинула ультиматум нелегитимному президенту Александру Лукашенко и дала ему 13 дней на выполнение трех требований: уйти в отставку, прекратить насилие над демонстрантами и освободить политзаключенных. В противном случае вся Беларусь может выйти на мирный протест, а заводы объявят забастовку.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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