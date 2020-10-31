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Беларусь закрыла въезд иностранцам

31 октября, 17:53

Официальной причиной называют распространение COVID-19

С 1 ноября Совет Министров постановил "временно приостанавить пересечение границы Беларуси в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции".

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О чем информирует портал государственного пограничного комитета Республики Беларусь (ГПК).

При этом отмечается, что это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих транзитом через Беларусь "в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС".

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Напомним, Беларусь отказывается пропускать украинцев. Границы на въезд с территорий Литвы и Польши также закрыты. На пунктах пропуска людям объясняют это "решением сверху".

Кроме того, в Министерстве иностранных дел ответили на обвинения РФ относительно вмешательства Украины во внутренние дела Беларуси. Соответствующее заявление опубликовал замглавы МИД Василий Бондар на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, в отличие от России и ее спецслужб.

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граница Беларусь въезд
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