Беларусь закрыла въезд иностранцам

С 1 ноября Совет Министров постановил "временно приостанавить пересечение границы Беларуси в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции".
О чем информирует портал государственного пограничного комитета Республики Беларусь (ГПК).
При этом отмечается, что это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих транзитом через Беларусь "в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС".
Напомним, Беларусь отказывается пропускать украинцев. Границы на въезд с территорий Литвы и Польши также закрыты. На пунктах пропуска людям объясняют это "решением сверху".
Кроме того, в Министерстве иностранных дел ответили на обвинения РФ относительно вмешательства Украины во внутренние дела Беларуси. Соответствующее заявление опубликовал замглавы МИД Василий Бондар на своей странице в Facebook.
По его словам, Украина никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, в отличие от России и ее спецслужб.
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