Беларусь ответила на запреты ЕС. "Белавиа" отменила рейсы в ряд стран

Фото: avianews.com
Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран ЕС и в российский Калининград с 27 мая по 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран".
Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.
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"Белавиа" отменила полеты по таким направлениям:
- Варшава;
- Милан;
- Амстердам;
- Рим;
- Франкфурт;
- Берлин;
- Мюнхен;
- Ганновер;
- Вена;
- Брюссель;
- Барселона;
- Калининград.
Пассажирам предложили изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость в течение года с момента покупки билетов.
Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.
Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.