Беларусь ответила на запреты ЕС. "Белавиа" отменила рейсы в ряд стран

Белорусский авиаперевозчик на пять месяцев отменил полеты в восемь стран: список

Фото: avianews.com

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран ЕС и в российский Калининград с 27 мая по 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран".

Реклама

Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

Читайте также: Новый удар по Лукашенко? Белорусский самолет развернули на границе с Польшей

"Белавиа" отменила полеты по таким направлениям:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Пассажирам предложили изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость в течение года с момента покупки билетов.

Реклама

Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.