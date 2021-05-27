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Беларусь ответила на запреты ЕС. "Белавиа" отменила рейсы в ряд стран

27 мая, 14:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Белорусский авиаперевозчик на пять месяцев отменил полеты в восемь стран: список

Фото: avianews.com

Фото: avianews.com

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в семь стран ЕС и в российский Калининград с 27 мая по 30 октября 2021 года. Решение приняли из-за "запрета на выполнение рейсов со стороны ряда стран".

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Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

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"Белавиа" отменила полеты по таким направлениям:

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  • Варшава;
  • Милан;
  • Амстердам;
  • Рим;
  • Франкфурт;
  • Берлин;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Вена;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калининград.

Пассажирам предложили изменить дату вылета или компания может вернуть полную стоимость в течение года с момента покупки билетов.

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Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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