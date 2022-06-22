Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки: известна причина (видео)

До семи батальонов Беларуси продолжают выполнять свои задачи по усилению украинско-белорусской границы. Речь идет о Брестской и Гомельской областях.
Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.
Что происходит
Как отмечается, усилия в Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране госграницы. При этом, по словам спикера, к этому привлекаются военнослужащие срочной службы.
"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", – рассказал он.
Кроме этого, Александр Мотузяник заявил, что идет проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси, которая будет происходить предварительно до 25 июня.
"К сожалению, сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по Украине", – отметил спикер.
Ранее советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси. Также военный эксперт Олег Жданов рассказал об угрозе вторжения армии Беларуси в Украину.