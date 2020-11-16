Беларусь требует от Польши выдать основателей оппозиционного Telegram-канала

В Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать двух основателей самых популярных в республике Telegram-каналов – основателя и руководителя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича.

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"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", – сообщила пресс-служба МИДа.

Польской стороне передана нота с копией направленных Генпрокуратурой Беларуси в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича.

Напомним, в августе 2020 в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении Степана Путило.

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В октябре в Беларусиканал и логотип Nexta были признаны экстремистскими материалами.

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А в ноябре власти Беларуси обвинили Степана Путило и Романа Протасевича в организации массовых беспорядков в стране и объявили в межгосударственный розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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