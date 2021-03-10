Беларусь выдворяет из страны консула Польши: что случилось

В белорусское министерство иностранных дел во вторник, 9 марта, был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручили ноту о выдворении из страны консула польского Генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Белорусские власти возмутило посещение дипломатом неофицального мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" (участники антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны, которых официальная Беларусь считает военными преступниками).

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей – "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа", – говорится в заявлении.

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В Беларуси считают, что участием в указанном мероприятии польский консул "грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях".

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Мы также сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против разместить на территории страны военные самолеты РФ, а также намерен продолжить сотрудничество в военной сфере с Россией.

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