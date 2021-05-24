Дали 24 часа: Беларусь высылает посла Латвии

Кроме Эйнарса Семаниса выслали всех сотрудников посольства, кроме одного технического работника, но у них есть 48 часов, чтобы покинуть страну

Эйнарса Семаниса выслали из Беларуси

Беларусь высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течении 24 часов.

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Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает Белта.

"Посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге", – сказал Макей.

По его словам, Беларусь высылает все посольство, за исключением одного технического сотрудника. Другие сотрудники должны покинуть страну в течение 48 часов

"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", – сказал министр.

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Ранее мы сообщали, что лишь через сутки после того, как в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет и был арестован журналист Роман Протасевич, власти Беларуси решили озвучить свою версию произошедшего.