Беларусь закрывает наземные границы на выезд из страны

Из-за пандемии коронавируса Беларусь с 20 декабря закрывает границы для граждан страны и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание.
Об этом говорится в постановлении Совета министров.
Ограничения не касаются авиасообщения и поездов, они продолжат курсировать.
Также разрешено будет выезжать гражданам в таких случаях:
- по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
- для получения медицинской помощи:
- если есть вид на жительство;
- работающим на территории иностранного государства;
- для получения образования в иностранных образовательных организациях.
Для того чтобы граждане этих категорий смогли покинуть страну, необходимо будет предоставить соответствующие документы.
Кроме того, иностранцы должны будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы въехать в страну. Результат должен быть отрицательным, а тест сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы.
В то же время в Украине считают, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна – нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. Окончательно решение будет принимать весь состав правительства.
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