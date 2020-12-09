Беларусь закрывает наземные границы на выезд из страны

Из-за пандемии коронавируса Беларусь с 20 декабря закрывает границы для граждан страны и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание.

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Об этом говорится в постановлении Совета министров.

Ограничения не касаются авиасообщения и поездов, они продолжат курсировать.

Также разрешено будет выезжать гражданам в таких случаях:

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по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

для получения медицинской помощи:

если есть вид на жительство;

работающим на территории иностранного государства;

для получения образования в иностранных образовательных организациях.

Для того чтобы граждане этих категорий смогли покинуть страну, необходимо будет предоставить соответствующие документы.

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Кроме того, иностранцы должны будут сдавать ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы въехать в страну. Результат должен быть отрицательным, а тест сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы.

В то же время в Украине считают, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна – нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину. Окончательно решение будет принимать весь состав правительства.

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