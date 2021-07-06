Українська
$ 27,29
32,37
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов – "не подошла" реклама

6 июля 2021 14:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявили в Беларуси, в эфире телепрограмм была реклама, якобы не заявленная при получении разрешений на вещание

Вещание UA и KVARTAL TV запретили в Беларуси. Коллаж: "Сегодня"

Вещание UA и KVARTAL TV запретили в Беларуси. Коллаж: "Сегодня"

С 5 июля в Беларуси запретили вещание двух украинских телеканалов UA и KVARTAL TV.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации Беларуси.

Реклама

Это связано с тем, что в эфире украинских телепрограмм якобы была обнаружена не заявленная при получении разрешений на вещание реклама.

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV",- говорится в заявлении.

Не пропусти!
Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Напомним, на днях на мероприятии по случаю Дня независимости Беларуси Лукашенко заявил, что якобы огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь, поэтому он поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, однако в Госпогранслужбе Украины сообщили, что признаков перекрытия границы с Беларусью нет.

Смотрите также в нашем сюжете, как Беларусь сжигает мосты с Евросоюзом:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Встреча
Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнилиВласть
"Россия развернула ракеты и может ударить по Украине" – закончатся ли учения НАТО войной?Власть
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИД
Беларусь закрыла границу с Украиной – реакция МИДДругие страны
Смертельно опасен. В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недуг
Смертельно опасен. В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недугДругие страны
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
"Так уж случилось": Лукашенко назвал суверенитет Украины "тающим"Другие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять