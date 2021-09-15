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Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 15:40
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Белорусские пограничники заявляют, что в столб стреляли якобы из охотничьего ружья
Беларусь заявила об обстреле пограничного знака. Фото: gpk.gov.by
Беларусь заявила об обстреле пограничного знака. Фото: gpk.gov.by

Пограничный комитет Беларуси заявил о выявлении поврежденного пограничного знака на границе с Украиной. Повреждение обнаружили белорусские пограничники еще 11 сентября.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

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Как заявляет белорусская сторона, инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники во время осмотра заставы "Сварынь" обнаружили повреждение пограничного столба и щитка с государственным гербом Беларуси.

Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы были совершены с территории Украины. Было открыто производство", – сообщили в Беларуси.

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На территории Беларуси Россия расширяет военное присутствие – это является серьезной угрозой для независимости и суверенитета как Беларуси, так и Украины.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко.

"Сейчас мы видим проведение самых масштабных учений "Запад-2021"... Там может находиться до 200 тысяч солдат, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации", – добавил Латушко.

На территории Беларуси появились два военно-боевых центра.

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