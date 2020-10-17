Бельгия усиливает карантин и закрывает границы

Работу ресторанов и кафе ограничат, а алкоголь ночью перестанут продавать

В Бельгии из-за роста заболеваемости коронавирусом ужесточают карантин.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С 19 октября в стране вводят комендантский час, выходить на улицу будет запрещено с 00:00 до 5:00.

По словам премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, ограничат работу ресторанов и кафе.

"Рестораны и кафе должны закрыться на период в один месяц. Через две недели будет проведена оценка ситуации и будет принят пакет масштабных мер по поддержке сектора, чтобы помочь кафе и ресторанам пройти этот явно очень и очень трудный период для них", – сказал премьер-министр.

Реклама

Также в ограниченном режиме будут работать круглосуточные магазины, а ночью алкоголь продавать не будут.

Бельгия также закрывает границы для граждан других стран.

Ранее мы писали, что в Польше в рамках борьбы с распространением COVID-19 правительство приняло решение усилить карантин.

К слову, ранее мы писали, что в Европе большинство стран усиливают карантин и вводят новые ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама