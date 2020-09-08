Белорусская милиция заявила, что ищет Марию Колесникову

В Беларуси родственники похищенной неизвестными в понедельник члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подали заявление об ее исчезновении в милицию. Об этом сообщил в своем аккаунте в Telegram-канале бывший претендент на участие в президентских выборах Виктор Бабарико.

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Он также добавил, что милиция приняла заявление родственников Колесниковой и ее уже ищут.

"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", – написал Бабарико.

Позднее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила "Интерфаксу", что заявление об исчезновении Колесниковой принято и милиция начала проверку.

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По информации СМИ, утром в понедельник, 7 сентября, на связь, помимо Колесниковой, перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение также неизвестно.

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Ранее мы сообщали, что, по сообщениям очевидцев, в Минске около 10:05 утра в понедельник возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, по данным белорусской оппозиции, с начала протестов против фальсификаций на выборах в Беларуси было задержано более 10 тысяч людей: более 450 задержанных подверглись "нечеловеческим пыткам", также есть погибшие и пропавшие без вести.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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