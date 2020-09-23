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Белорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко (видео)

23 сентября, 13:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Событие, по закону, должно было транслироваться в прямом эфире

Белорусские государственные телеканалы показали кадры с тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла сегодня, 23 сентября.

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Как стало известно, по белорусским законам вся церемония должна была транслироваться в прямом эфире. Однако в программах госТВ во время инаугурации стояли сериалы. Позже про инаугурацию сообщили в новостях и показали кадры с церемонии.

Тем временем в официальном telegram Лукашенко "Пул первого" отрицают то, что церемония состоялась тайно.

"Странно слышать рассуждения о "тайной" инаугурации... Особенно учитывая то, что приглашены были около 700 человек! При этом президентский кортеж проехал практически через весь город. Вот это "тайна"!" – отмечается в сообщении.

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Также "Пул первого" опубликовал видео присяги Лукашенко.

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Ранее белорусские СМИ опубликовали текст присяги и инаугурационной речи Лукашенко.

Беларусы отреагировали на инаугурацию многочисленными шутками и фотожабами. А в оппозиции сравнили инаугурацию с воровской сходкой.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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инаугурация Беларусь Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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