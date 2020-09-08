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Белорусские пограничники подтвердили задержание оппозиционерки Колесниковой

8 сентября, 10:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

В украинский пункт пропуска прибыли двое граждан Беларуси - Кравцов и Родненков

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе, еще два белорусских оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, передает TUT.BY

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"Все три человека – Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра... После оформления транспортное средство – BMW – Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства", - сообщили в Госпогранкомитете.

По какой причине Колесникова покинула транспортное средство, неизвестно.

В настоящий момент она задержана, идет разбирательство.

В Госпогранслужбе Украины, в свою очередь, сообщили, что Колесникова на украинские пункты пропуска не прибывала. В украинский пункт пропуска прибыли двое граждан Беларуси – Кравцов и Родненков.

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Сейчас Кравцов и Родненков проходят все необходимые процедуры для пересечения украинской границы.

Ранее сообщалось, что в Минске около 10:05 утра в понедельник, 7 сентября, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

По информации СМИ, утром в понедельник, 7 сентября, на связь, помимо Колесниковой, перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение также было неизвестно.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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