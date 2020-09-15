Белорусские власти остались без компании, которая блокировала интернет – Bloomberg

Американская компания Sandvine, чья технология помогла властям Беларуси блокировать интернет во время протестов, расторгла сделку с белорусской властью. Причиной компания указала то, что ее технология использовалась с нарушением прав человека, пишет Bloomberg.
Благодаря технологии Национальный центр обмена трафиком блокировал тысячи веб-сайтов во время общенациональных протестов.
Ранее сообщалось, что представители Sandvine лично встречались с белорусскими чиновниками в мае, демонстрируя возможности оборудования, способного закрывать доступ к самым разным веб-сайтам. Отгружали технику через российского подрядчика.
Напомним, один из руководителей американской компании Sandvine Inc. в разговоре с сотрудниками признал, что они продали властям Беларуси технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего интернет-трафика.
Власти Беларуси утверждали, что к блокированию интернета не причастны. Якобы виноваты кибератаки из-за рубежа.
Также мы рассказывали, как в Беларуси незвестные хакеры взломали сайт Академии Министерства внутренних дел и разместили там сообщение от "киберпартизан Беларуси".
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