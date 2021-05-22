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Белорусский оппозиционер Витольд Ашурок скончался в колонии

22 мая, 11:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Политзаключенный был активистом Движения "За свободу"

Витольд Ашурок умер в колонии. Фото: Белорусский Партизан

Витольд Ашурок умер в колонии. Фото: Белорусский Партизан

Политзаключенный Витольд Ашурок, которого 18 января в Лидском районном суде приговорили к 5 годам колонии общего режима, умер в шкловской колонии. Ему было 50 лет.

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Об этом сообщает лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич в Facebook.

Витольд был активистом Движения "За свободу" – его лидер Юрий Губаревич требует расследования обстоятельств смерти.

Фото: Юрый Губарэвіч/Facebook

Фото: Юрый Губарэвіч/Facebook

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По информации СМИ, причина смерти – остановка сердца.

Кто такой Витольд Ашурко

Напомним, Витольду Ашурко было 50 лет. Он жил в небольшой Березовке, что на Лидчине, с населением 10 тысяч человек. Член Партии БНФ, областной координатор движения "За свободу".

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Фото: РБК

Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы. Вместе с соратниками чествовал места повстанцев Калиновского.

Почему он попал в колонию

Ашурко осудили 18 января на 5 лет колонии, также он должен был выплатить 1000 рублей морального вреда пострадавшему милиционеру.

Суд решил, что Ашурок организовывал действия, грубо нарушающие общественный порядок, а также совершил насилие над милиционером.

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Дело рассматривали в закрытом режиме, это сначала объясняли эпидемией коронавируса, потом – государственной тайной.

Ранее мы писали, что украинский политзаключенный Валентин Выговский, который 7-й год находится в незаконном заключении в РФ, намерен объявить голодовку.

Недавно российский оппозиционер Алексей Навальный прекратил голодовку, объявленную 31 марта из-за недопуска к нему выбранного врача и неоказания надлежащей медицинской помощи.

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