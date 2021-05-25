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Белорусское ТВ переврало слова диспетчера и пилота Ryanair при расшифровке переговоров

25 мая, 15:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пропагандисты Лукашенко подменили слова, чтобы оправдать вынужденную посадку авиалайнера в Минске

Самолет Ryanair приземлился / Фото Andrius Sytas/Reuters

Самолет Ryanair приземлился / Фото Andrius Sytas/Reuters

Белорусский телеканал ОНТ соврал, когда обнародовал свою "расшифровку" переговоров диспетчера в Минске и пилота авиалайнера Ryanair, в которой утверждалось, что скандальная посадка воздушного судна в столице Беларуси состоялась по инициативе экипажа.

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Этом сообщает издание "Медиазона.Беларусь".

На телеканале ОНТ 24 мая вышел сюжет с расшифровкой фрагмента переговоров пилота Ryanair и диспетчера минского аэропорта. В нем голос за кадром утверждает, что "пилот конкретно и четко дает понять, что инициатива приземляться в Беларуси исходит от экипажа".

"Это его решение", — говорит сотрудник ОНТ.

В подтверждение этому аудиозапись фрагмента сопровождается субтитрами:

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Диспетчер: эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?

Экипаж: Это наши рекомендации.

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Однако из опубликованной департаментом авиации расшифровки переговоров пилота и диспетчера, вопрос о "рекомендации приземлиться в Минске" задавал пилот самолета, а не диспетчер.

Так же, как и ОНТ, фрагмент переговоров опубликовал и телеканал "Беларусь-1".

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Напомним, чтоу Лукашенко нелепо объяснили захват самолета Ryanair в Минске. Якобы угрозы о теракте на борту авиалайнера с оппозиционным активистом Романом Протасевичем были связаны с палестино-израильским конфликтом.

Также сообщалось, что палестинская группировка ХАМАС опровергла свою причастность к угрозе минирования самолета Ryanair, на которую сослались белорусские власти, пытаясь оправдать принудительную посадку 23 мая самолета, летевшего по маршруту Афины – Вильнюс над территорией Беларуси.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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