Белорусы устроили акции против "крысиной коронации": появились яркие фото

На акциях против "царя-тихаря" люди надевали короны на домашних животных

После "тайной" инаугурации Александра Лукашенко, которого многие страны мира не признали избранным президентом Беларуси, в Сети появились забавные ответы на "коронацию" в Минске.

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Выражая свое отношение к секретной "интронизации", белорусы надевали игрушечные короны, делали фото с домашними животными в коронах, а также создавали карикатуры с крысой в короне.

Так, на странице nadezdanba в Twitter появилось фото "коронованной" крысы на фоне красно-зеленого флага.

Также на улицах Минска сделали фото девушки с плакатом "Голый Король", стоящей между бело-красно-белыми флагами.

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В комментариях к этим фото появилось сообщение с шуточным предупреждением про "царя-тихаря".

А в Twitter "Чай с варєннем" добавили, что президентов Беларуси становится все больше с забавными фото.

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Кроме того, перед акциями мирного протеста, которые собирают по всей Беларуси, на улицы Минска вышли девушки в коронах.

На снимках можно увидеть десятки женщин, которые надели игрушечные короны и вышли на улицы своих городов.

В подписи к этим фото один из интернет-шутников с сарказмом отметил: "Белоруски настолько красивы, что довели одного гражданина до преждевременной инаугурации, просто гуляя по улицам".

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Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению. Читайте подробнее, что говорил Лукашенко на церемонии.

А тем временем в оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с "воровской сходкой". Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко отметил, что церемония проходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

Смотрите также заявление оппозиционерки Светланы Тихановской:

Видео: Пул Первой/Telegram

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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