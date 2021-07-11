Бесплатное жилье и молниеносное строительство: как восстанавливают Нагорный Карабах после войны

Восстановление Нагорного Карабаха

Электростанция за четыре месяца и аэропорт за полгода – чтобы вернуть беженцев домой, Азербайджан начал строить "умные" села и города на территориях Нагорного Карабаха. Жилье будут предоставлять бесплатно, а предпринимателям помогут с бизнесом.

Об этом рассказывает корреспондент "Сегодня" Марина Асмолова.

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Азербайджан вошел в Шушу в прошлом году. Война продолжалась 44 дня. Кровопролитный конфликт в конце концов закончился тем, что Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о введении миротворцев из РФ и Турции. Битва, которая стала решающей в борьбе за территорию, состоялась в городе-крепости Шуша. Город, который когда-то славился как курортный, с чистым воздухом, мощными горами и целебными источниками, превратился в смертельный полигон.

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Спецназ Азербайджана заходил в город снизу гор. В город заходили без тяжелого вооружения и дальше бой продолжался несколько дней. Стратегический город Шуша – и азербайджанцы, и армяне называли неприступной горной крепостью. Но после ожесточенных боев над городом взвился азербайджанский флаг.

Теперь территорию нужно разминировать. Саперы находят противотанковые, противопехотные и так называемые мины-сюрпризы, которые крайне трудно обнаружить и обезвредить. Каждые 100 метров – мина. За более чем 30 лет конфликта земли Карабаха стали непригодными для жизни. Азербайджан разминирует территории уже около полугода, и работа не идет быстро.

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Только часть территории разминирована, как там начинается строительство. В Шуше обустраивают умное село. Шушинцы, которые жили на этой территории в оккупации, получат жилье бесплатно. Один из них – 60-летний Имамалле.

"Эти эмоции невозможно передать! Это слезы счастья – мы наконец вернемся домой! Домой!" – радуется Имамалле Гасаннов.

Мечети, школы, музеи и дома культуры – все это было разрушено. Чтобы вернуть тех, кто в начале 90-х потерял все, Азербайджан строит дома, дороги и электростанции.

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