Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

Белорусские власти перезапустили официальный сайт главы государства. Теперь он выглядит как персональный сайт самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Все из-за необычной рубрики – Президент без галстука, которая посвящена семье, хобби, спортивным увлечениям и занятием приусадебным хозяйством Лукашенко.
В категории "Семья" опубликованы фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых непризнанный Украиной глава государства изображен с тремя сыновьями и семью внуками.
Однако выделяется среди всех снимков фото, на котором Александр Лукашенко изображен с одним из сыновей, а сам он без усов. Это очень необычно: усы – его неотъемлемый "атрибут" с момента прихода в политику.
Вскоре после запуска сайт отключился. Причиной в соцсетях уже назвали то самое фото.
Утверждают, что сайт разрабатывали белорусские программисты из Парка высоких технологий.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел "тайную инаугурацию" из-за опасения провокаций, которые якобы готовились против белорусских депутатов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк