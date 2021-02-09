Українська
$ 27,67
33,26
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Лукашенко без усов "сломал" сайт президента Беларуси: фото

9 февраля, 16:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На сайте президента Беларуси показали самопровозглашенного главу государства до политической карьеры

Белорусские власти перезапустили официальный сайт главы государства. Теперь он выглядит как персональный сайт самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Реклама

Все из-за необычной рубрики – Президент без галстука, которая посвящена семье, хобби, спортивным увлечениям и занятием приусадебным хозяйством Лукашенко.

В категории "Семья" опубликованы фотографии из семейного архива Лукашенко, на которых непризнанный Украиной глава государства изображен с тремя сыновьями и семью внуками.

Реклама

Реклама

/ Фото: president.gov.by

В тренде
Подтасовки против протокола: почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

/ Фото: president.gov.by

Реклама

Однако выделяется среди всех снимков фото, на котором Александр Лукашенко изображен с одним из сыновей, а сам он без усов. Это очень необычно: усы – его неотъемлемый "атрибут" с момента прихода в политику.

Фото: president.gov.by

Фото: president.gov.by / Фото: president.gov.by

Вскоре после запуска сайт отключился. Причиной в соцсетях уже назвали то самое фото.

Утверждают, что сайт разрабатывали белорусские программисты из Парка высоких технологий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что провел "тайную инаугурацию" из-за опасения провокаций, которые якобы готовились против белорусских депутатов.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)
Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)
Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)
Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежал
Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны
"Пожирает" одни и вызывает дефицит других: ученые выяснили, как COVID-19 влияет на уровень витаминовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять