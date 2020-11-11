Без мирного соглашения Армению бы ждал "полный коллапс" – Пашинян

Если бы руководство Армении не подписало с Азербайджаном мирное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, война могла бы обернуться для Еревана многотысячными потерями.

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Об этом в опубликованном 11 ноября на своей странице в Facebook видеообращении заявил армянский премьер Никол Пашинян.

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Он напомнил, что договор подписывался после того, как азербайджанские военнослужащие взяли под контроль стратегически важный город Шуши, а "столица" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Степанакерт остался без защиты.

"Наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс", – подчеркнул Пашинян.

В тренде Российские миротворцы движутся в зону нагорно-карабахского конфликта

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Премьер уверяет, что армянские Вооруженные силы не смогли бы удержать Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы, поэтому их было решено передать Баку.

Напомним, что, кроме передачи Арменией Азербайджану ряда районов, согласно мирному соглашению, в Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев. Часть из них уже приземлились в Армении и уже движутся в сторону конфликта.

Ранее Пашинян взял на себя полную ответственность за итоги конфликта, назвав случившееся "катастрофой".

Видео: Сегодня

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