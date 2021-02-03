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Коронавирус способен размножаться в клетках поджелудочной железы – исследование

3 февраля, 19:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У некоторых больных фиксировали нарушение уровня глюкозы

Немецкие и канадские биологи провели ряд исследований и выяснили, что частицы коронавируса попадают в клетки поджелудочной железы и размножаются внутри них.

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В опубликованной в журнале Nature Metabolism статье говорится, что инфекция способна вызывать нарушения в уровне глюкозы в организме носителей COVID-19.

Как оказалось, SARS-CoV-2 может проникать как в экзокринные, так и эндокринные клетки поджелудочной железы, в том числе и в бета-клетки, вырабатывающие инсулин.

Ранее специалисты обратили внимание, что у некоторых больных COVID-19 с тяжелым течением заболевания нарушался уровень глюкозы в крови. Сейчас ученые выясняют, может ли коронавирус привести к диабету.

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Первоначально COVID-19, вызванный SARS-CoV-2, считался заболеванием легких, однако, исследования показали, что SARS-CoV-2 может также поражать почки, сердце, головной мозг, желудочно-кишечные и эндокринные органы.

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Также мы писали о том, что ученые выявили опасную особенность "южноафриканского" штамма коронавируса. Вакцины оказались менее эффективны, чем против "оригинального" COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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