Блогеры Tik Tok показали, как невкусно жить при коронавирусе

Пользователи соцсети попробовали острые или не совсем съедобные продукты

Блогеры, заразившиеся COVID-19, выкладывают в социальной сети Tik Tok ролики с хештегом #covidtastetest. В этих роликах пользователи соцсети попробовали острые или не совсем съедобные продукты.

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Попробовав зубную пасту, печенье с васаби, лимон или острый перец халапеньо, блогеры говорят, что во время дегустации не ощутили вкус.

Одна из блогерок попробовала острый перец халапеньо. По ее словам, ни вкуса, ни остроты она не ощутила.

Пользователь Tik Tok попробовал зубную пасту, лук, лимон и печенье оrео с васаби. При этом вкуса он не почувствовал, но ощутил остроту васаби.

Блогерша, которая выпила соус чили, утверждает, что она не чувствует запахов и вкусов более 35 дней.

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В этом видеоролике герой пробует лимон, острый соус и соль. Он немного ощутил остроту соуса.

Девушка на видео пробует угадать напитки: рассол, газировку, энергетик, клюквенно-виноградный сок.

В этом ролике девушка пробует лук, чеснок и яблочный уксус.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов. Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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