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Блогеры Tik Tok показали, как невкусно жить при коронавирусе

14 ноября, 12:03

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Пользователи соцсети попробовали острые или не совсем съедобные продукты

Блогеры, заразившиеся COVID-19, выкладывают в социальной сети Tik Tok ролики с хештегом #covidtastetest. В этих роликах пользователи соцсети попробовали острые или не совсем съедобные продукты.

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Попробовав зубную пасту, печенье с васаби, лимон или острый перец халапеньо, блогеры говорят, что во время дегустации не ощутили вкус.

@kron317

Will this give me heartburn? #fyp#covid#tastetestchallenge#covidtastetest#jalepeno

♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod

Одна из блогерок попробовала острый перец халапеньо. По ее словам, ни вкуса, ни остроты она не ощутила.

Пользователь Tik Tok попробовал зубную пасту, лук, лимон и печенье оrео с васаби. При этом вкуса он не почувствовал, но ощутил остроту васаби.

@rustardlikemustard

Covid test part 2 WASABI OREO up next. For now here’s this....#Covid#covidtastetest#MotivationMonday#fineart

♬ original sound – rustardlikemustard
@rustardlikemustard

As promised...WASABI. THIS FOOD IS DIFFERENT. Less fun than other foods. #waitforit#MotivationMonday#covid#covidtastetest#fineart#fyp#xyzbca

♬ original sound – rustardlikemustard

Блогерша, которая выпила соус чили, утверждает, что она не чувствует запахов и вкусов более 35 дней.

@bailyknapp

#covidtastetest#nothing#wherethefuckistheserotonin

♬ original sound – Baily Knapp
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В этом видеоролике герой пробует лимон, острый соус и соль. Он немного ощутил остроту соуса.

@ewwabak

#covid#covid19#tastetest#covidtastetest

♬ mario sound – mandycap

Девушка на видео пробует угадать напитки: рассол, газировку, энергетик, клюквенно-виноградный сок.

@nevvpy

"hey, i can drink pickle juice now" -@macyywinters #covidtastetest#fyp#covid#foryou

♬ original sound – vic

В этом ролике девушка пробует лук, чеснок и яблочный уксус.

@pepperonidogfartsss

Please god don’t let this be permanent #covid19#covidpositive#covidtastetest#notasteorsmell#fypシ#rona#cyzbca#fypdoesntwork

♬ original sound – Hannah

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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вкус коронавирус блогер COVID-19
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