Блюдо кускус внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Блюдо кускус внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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Об этом говорится на сайте организации.

Заявку на внесение кускуса в список наследия совместно представили Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис весной 2019 года.

По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, совместная регистрация кускуса – большое достижение

"Это сильный знак культурного признания, а также настоящий дипломатический успех в вопросе, который так важен и символичен для народов всего этого региона и далеко за его пределами", – сказал он.

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Это блюдо, которое знаменует жизнь людей этих четырех стран.

"Без кускуса не бывает свадьбы, вечеринки или воссоединения семьи. Таким образом, это блюдо как обычное, так и особенное, связанное как с радостями, так и с печалями, которое едят как дома, так и за его пределами", – говорится на сайте ЮНЕСКО.

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