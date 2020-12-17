Блюдо кускус внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Блюдо кускус внесли в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Об этом говорится на сайте организации.
Заявку на внесение кускуса в список наследия совместно представили Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис весной 2019 года.
По словам генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, совместная регистрация кускуса – большое достижение
"Это сильный знак культурного признания, а также настоящий дипломатический успех в вопросе, который так важен и символичен для народов всего этого региона и далеко за его пределами", – сказал он.
Это блюдо, которое знаменует жизнь людей этих четырех стран.
"Без кускуса не бывает свадьбы, вечеринки или воссоединения семьи. Таким образом, это блюдо как обычное, так и особенное, связанное как с радостями, так и с печалями, которое едят как дома, так и за его пределами", – говорится на сайте ЮНЕСКО.
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