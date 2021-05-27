Українська
$ 27,55
33,68
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Бодрый, позитивный и веселый". К Протасевичу пустили адвоката

27 мая, 21:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Из-за подписки о неразглашении защитница белорусского журналиста не рассказала, где его содержат и в каком статусе он находится

/ Фото: REUTERS

Спустя четыре дня после задержания в минском аэропорту белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича к нему все-таки допустили адвоката Инессу Оленскую.

Реклама

Об этом сообщает Наша Нива.

По словам Оленской, у ее подзащитного "все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый", поэтому волноваться за него не стоит.

Другие подробности о Протасевича, в том числе место его содержания и в каком статусе он находится, его защитница не сообщила из-за подписки о неразглашении.

В тренде
ЕС готовит санкции против Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)
Фото: коллаж "Сегодня"

"Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать", – сказала Оленская.

Реклама

Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Видео: Сегодня

Кром того, европейские страны разрабатывают санкционный пакет в отношении белорусских властей из-за случившегося, а Верховная Рада планирует признать режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сынаДругие страны
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходит
В Беларуси задержали еще один самолет, на этот раз Lufthansa: что происходитДругие страны
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого
Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"Другие страны
ЕС готовит санкции против Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)
ЕС готовит санкции против Беларуси: все подробности ареста Протасевича (обновляется)Другие страны
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19
В Британии умер Уильям Шекспир – он был первым мужчиной, получившим вакцину от COVID-19Другие страны
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания Протасевича
Блестящая операция: Кива и Шевченко в восторге от задержания ПротасевичаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять