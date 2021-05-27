"Бодрый, позитивный и веселый". К Протасевичу пустили адвоката

Из-за подписки о неразглашении защитница белорусского журналиста не рассказала, где его содержат и в каком статусе он находится

/ Фото: REUTERS

Спустя четыре дня после задержания в минском аэропорту белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича к нему все-таки допустили адвоката Инессу Оленскую.

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Об этом сообщает Наша Нива.

По словам Оленской, у ее подзащитного "все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый", поэтому волноваться за него не стоит.

Другие подробности о Протасевича, в том числе место его содержания и в каком статусе он находится, его защитница не сообщила из-за подписки о неразглашении.

"Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать", – сказала Оленская.

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Напомним, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Видео: Сегодня

Кром того, европейские страны разрабатывают санкционный пакет в отношении белорусских властей из-за случившегося, а Верховная Рада планирует признать режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске