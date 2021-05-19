Боевики за полдня выпустили из сектора Газа по Израилю около 230 ракет

Армия обороны Израиля сообщила, что за сегодня из сектора Газа было выпущено около 230 ракет и минометных снарядов

Боевики из сектора Газа продолжают обстреливать Израиль. Фото: REUTERS/NIR

За последние 12 часов боевики выпустили около 230 ракет и минометных снарядов из сектора Газа по Израилю. 30 из них не смогли пересечь границу и приземлились на территории Газы.

Реклама

Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает The Times of Israel.

Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов снарядов, направлявшихся в сторону населенных пунктов.

Читайте также: Израиль может оккупировать Газу – Нетаньяху назвал пути решения конфликта

По словам медиков, сегодня один человек, солдат ЦАХАЛ, был ранен, получив осколочные ранения в руку, и еще как минимум 11 человек получили легкие ранения во время бегства в бомбоубежища.

Реклама

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что уже сегодня ожидает значительную деэскалацию в районе сектора Газа.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем