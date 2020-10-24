В Нагорном Карабахе сбит боевой самолет ВВС Армении — Азербайджан

В Нагорном Карабахе уничтожен боевой самолет армянских ВВС, заявила азербайджанская сторона.

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"На Губадлинском направлении фронта азербайджанские подразделения ПВО сбили боевой самолет Армении", — сообщило азербайджанское министерство обороны.

Фото m.az.sputniknews.ru

Между тем Ереван отрицает эту информацию.

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"Сообщение об уничтожении армянского самолета является абсолютной ложью", — написала в Telegram пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее мы писали, что противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Азербайджан заявил, что войска Армении обстреливают азербайджанские позиции из стрелкового оружия, минометов и пушек. А в МИД Армении настаивают на том, что в Нагорном Карабахе продолжают летать и координировать удары беспилотников турецкие истребители F-16.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только в том случае, если Армения прекратит огонь.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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