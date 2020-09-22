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"Бог любит всех": Папа Римский удивил новым заявлением об ЛГБТ

22 сентября, 12:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Понтифик поддержал секс-меньшинства и их родителей

Известный своими либеральными взглядами Папа Римский Франциск поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Об этом сообщила CNN вице-президент ассоциации родителей ЛГБТ-детей Италии Мара Грасс.

По ее словам, на встрече с представителями ассоциации, которая состоялась на прошлой неделе, глава Франциск сказал, что "Бог любит всех детей своих" и поэтому Католическая церковь "также должна любить всех мужчин и женщин".

Также Грасси подарила понтифику книгу об опыте родителя ЛГБТ-ребенка и радужную футболку с надписью "Любовь не боится".

В Ватикане подтвердили, что данная встреча действительно имела место, однако никакие заявления Папы Римского Святой Престол не комментировал.

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Стоит отметить, что нынешний Папа Римский неоднократно поддерживал права членов ЛГБТ-общины, а в 2016 году призвал Римско-католическая церковь попросить у них прощения за прежнее отношение.

Напомним, что в июне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с понтификом, обсудив с ним борьбу с коронавирусом и пригласив посетить Украину с визитом.

Также смотрите видеосюжет о первой встрече Зеленского с Папой Римским Франциском:

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