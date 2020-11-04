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Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противника

4 ноября, 15:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ожесточенные боестолкновения в районе Лачина продолжаются

В Нагорном Карабахе армянские военные под городом Лачин (арм. – Бердзор) сумели уничтожили три танка и отразить атаку противника. Первый бой произошел 4 ноября утром.

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Об этом т.наз. "армия обороны Арцаха" сообщает на своей странице в Facebook.

Чуть позже азербайджанская сторона предприняла новую атаку, однако потеряла два танка и две БМП, и была отброшена. Как сообщают пропагандисты, бои на этой части линии фронта продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка контролируется "армией обороны" Нагорного Карабаха.

В ответ Министерство обороны Азербайджана назвало ложью распространенную армянской стороной информацию о якобы трех подбитых танках на южном участке фронта.

В Баку уверяют, что на Ходжавендском направлении фронта (восточная часть Нагорного Карабаха) они имеют тактическое, огневое и территориальное преимущество над противником, а вражеская армия морально и психологически подавлена, поэтому распространяет подобные новости.

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Оборонное ведомство Азербайджана тоже решило сообщить о своих "победах", рассказав, что, в результате ударов по 5-му горнострелковому полку вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта (северная часть Нагорного Карабаха) было уничтожено и выведено из строя большое количество личного состава и военной техники противника.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в Нагорном Карабахе армянские военные и добровольцы устроили засаду на подразделение азербайджанского спецназа и смогли уничтожить его бронетехнику на дороге, ведущей к "столичному" Степанакерту (арм. – Ханкенди).

Напомним, стратегическое значение города Лачин заключается в том, что из него идет 6-километровый "коридор" в горах, соединяющий территорию Нагорного Карабаха и Армении, а также ведет дорога к городу Сюник, который называют "южными вратами Армении".

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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