Боится НАТО? РФ отводит военную технику от границы с Финляндией (фото)

Россия начала отводить военную технику от границы с Финляндией после заявлений страны о вступлении в НАТО. В Сети показали спутниковые снимки, на которых зафиксирована российская военная часть 34667, расположенная в селе Алакуртти в Мурманской области. Это примерно в 70 км от границы с Финляндией.
Об этом сообщает Yle.
Так, с середины мая из российской базы в селе вывезли более 100 единиц техники, включая десятки бронетранспортеров.
"По крайней мере третья часть или даже половина примерно от 2000 солдат покинули базу одновременно", – отметили в издании.
Финский военный эксперт Марко Эклунд считает, что этих российских оккупантов отправили в Украину.
Отвод российской военной техники
Путь в НАТО
- Без сомнений, Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако этот процесс тормозила Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.
- В результате 28 июня по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
- 29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.