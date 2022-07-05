Боится НАТО? РФ отводит военную технику от границы с Финляндией (фото)

Примерно 2000 солдат покинули российскую базу

Возле Финляндии стало меньше российской техники. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия начала отводить военную технику от границы с Финляндией после заявлений страны о вступлении в НАТО. В Сети показали спутниковые снимки, на которых зафиксирована российская военная часть 34667, расположенная в селе Алакуртти в Мурманской области. Это примерно в 70 км от границы с Финляндией.

Об этом сообщает Yle.

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Так, с середины мая из российской базы в селе вывезли более 100 единиц техники, включая десятки бронетранспортеров.

"По крайней мере третья часть или даже половина примерно от 2000 солдат покинули базу одновременно", – отметили в издании.

Финский военный эксперт Марко Эклунд считает, что этих российских оккупантов отправили в Украину.



Отвод российской военной техники

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Путь в НАТО

Без сомнений, Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако этот процесс тормозила Турция.

Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.

По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.

Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

В результате 28 июня по итогам переговоров в Мадриде Турция дала согласие на разблокирование вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что официально приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.