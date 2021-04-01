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Более 40 мутаций: в Африке обнаружен опасный штамм коронавируса

1 апреля, 22:57

Виталий Семченко Виталий Семченко

Первые результаты исследования "дают повод для беспокойства"

В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может содержать в себе до 40 мутаций.

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Об этом заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, передает DW.

По его словам, первый случай заражения новым видом инфекции был зафиксирован у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Сейчас ученые из ЮАР проводят исследование штамма, однако первые результаты "уже дают повод для беспокойства".

Нкенгасонг подчеркнул, что данных об эффективности вакцин против этой мутации пока нет. Более того, с середины прошлого года Танзания не предоставляет информацию по заболеваемости в стране.

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"Медленно движется в сторону третьей волны", – добавил специалист.

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Напомним, ранее эпидемиологи заявили, что миру потребуются новые COVID-вакцины в течение года из-за распространения новых штаммов инфекции.

Также мы писали, что в двух областях Украины зафиксировали южноафриканский штамм коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Африка штамм мутации коронавирус
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