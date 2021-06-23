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Более чем на 90%. AstraZeneca заявила о эффективности своей вакцины против дельта-штамма

23 июня 2021 1:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вакцины, произведенные Pfizer и AstraZeneca, также обеспечивают высокую защиту от госпитализации при индийском варианте COVID-19

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca / Фото: Reuters

Вакцина шведско-британской компании AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса Delta и Kappa, выявленных в Индии.

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Об этом со ссылкой на последние исследования заявили в компании, передает Reuters.

Согласно заявлению, в исследовании Оксфордского университета изучалась способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты дельта и каппа.

В AstraZeneca уточнили, что последние результаты Оксфордского исследования основаны на недавнем анализе, проведенном Службой общественного здравоохранения Англии (PHE), который показал, что вакцины, произведенные Pfizer Inc (PFE.N) и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту более чем 90% от госпитализации из-за дельта-варианта.

Тем временем в Украине начали подготовку к борьбе с дельта-штаммом коронавируса, который в 1,6 раза более агрессивен, чем другие известные варианты.

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Мы также писали, что в Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

Что происходило в Украине и мире во вторник, 22 июня, смотрите в новостях "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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